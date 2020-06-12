12 Haziran 2020 Cuma 23:07 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 23:07

87 günün ardından geri dönen Süper Lig'de lider Trabzonspor, 27. haftada deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı ve ara sonrasında mutlu bir başlangıç yaptı.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI



Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Nwakaeme, 52. dakikada penaltıdan Ekuban ve 84. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi. Göztepe'nin tek sayısını 57. dakikada Alpaslan Öztürk penaltıdan kaydetti. Trabzonspor'da Guilherme, 28. ve 41. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve bordo-mavili ekip karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürdü.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 56 yaptı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Göztepe ise son 5 maçının 4'ünden yenilgi ile ayrılmış oldu ve 37 puanda kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacakken, Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

TRABZON'UN GOL AYAKLARI

Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı maçta birer gol atan Nwakaeme ve Ekuban, Sörloth ile birlikte inanılmaz bir skor katkısına da imza attı.

Trabzonspor forması altında bu sezon çıktıkları maçlarda toplam 68 gole direkt katkı sağlayan Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth üçlüsü bu alanda Avrupa'nın önde gelen "üçlü" yıldızlarıyla da yarıştı.

Trabzonspor forması altında bu sezon 14 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Nwakaeme'ye 8 gol, 5 asistlik performansla Ekuban katkı sağladı.

Sörloth ise Süper Lig kariyerinde ilk kez 5 maç üst üste bir maçta gol atamamasına rağmen Trabzonspor'a bu sezon 25 gol, 8 asistlik bir katkı yaptı.