1. Lig Kulüpler Birliği'nden VAR ve yabancı kontenjanı talebi

AA 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:48 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve kulüp başkanları ile 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu'nu ikinci yarı öncesi Riva'da ağırlayarak fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdemir, dün akşam İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu milli futbolcu Abdulkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TFF 1. Lig kulüplerinin kendilerinden talepleri olduğuna değinen Özdemir, "Süper Lig'de olduğu gibi 1. lig kulüpleri de mali yapılarının güçlendirilmesi konusunda bizden gerekli desteğin sağlanmasını istediler. Biz de gerekli girişimlerde bulunacağımızı kendilerine ilettik. Ayrıca sadece Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nın belli seviyesinden sonra uyguladığımız VAR sisteminin de TFF 1. Lig'de uygulanmasını istediklerini söylediler. Önemli bir yatırım ve hakem kadrosu gerektiğini söyledik. Bu konuda çalışmalarımızın olduğunu kendilerine ifade ederek çalışmalarımıza devam edeceğimizin sözünü verdik." diye konuştu.

Kulüplerin yabancı oyuncu konusunda da talepleri olduğunu dile getiren başkan Özdemir, "Kulüpler 5 yabancı oynatabiliyorlar, 1 futbolcu da kulübede. 5+1 yerine 5+2 olabilir mi diye talepte bulundular. Bazı kulüplerin itirazı oldu. Bunu da incelemeye alacağız ve en kısa zamanda karar verip kendilerine bildireceğiz. Bu toplantıların sık sık yapılması gerektiğine oybirliği ile karar verdik. Birbirimizi dinleyerek, TFF olarak bunlara çözüm bularak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.