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Spor

1. Lig takımları Kadeem Harris'in peşinde

Geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısını Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da kiralık olarak geçiren Kadeem Harris, Türkiye'den birçok takımın transfer listesinde yer alıyo

DHA15 Haziran 2022 Çarşamba 17:25 - Güncelleme:
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2021-2022 sezonunun 2'nci yarısını Ukrayna'daki savaştan dolayı kiralık olarak Tuzlaspor'da geçiren Kadeem Harris, kulübü Metalist Kharkiv ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından birçok Türk takımının radarına girdi. Güçlü fiziği ve süratiyle dikkat çeken 29 yaşındaki kanat oyuncusunun tekrardan Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı biliniyor. Tuzlaspor'da geçtiğimiz sezon çıktığı 6 maçta 3 gol atan ve 1 de asist yapan İngiliz oyuncuyla Spor Toto 1'inci Lig'den birçok takım nabız yokluyor.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de 13, İngiltere Championship'te ise 138 maçta forma giyen Harris'in gelen teklifleri değerlendirdiği ve kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi.

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