1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta heyecanı 4 Kasım Cuma, 5 Kasım Cumartesi ve 6 Kasım Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

4 Kasım Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Erzurum FK: Cihan Aydın

5 Kasım Cumartesi

13.30 Bodrumspor - Boluspor: Turgut Doman

13.30 Manisa FK - Sakaryaspor: Ramazan Keleş

16.00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu

16.00 Adanaspor - Pendikspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay - Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

6 Kasım Pazar

13.30 Denizlispor - Tuzlaspor: Adem Cinek

16.00 Samsunspor - Göztepe: Murat Erdoğan

19.00 Eyüpspor - Altınordu: Burak Pakkan