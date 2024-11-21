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Spor

1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 13. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 13:17 - Güncelleme:
1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor: Yunus Dursun

23 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu

13.30 Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Erkan Özdamar

16.00 Boluspor-Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır

19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Adnan Deniz Kayatepe

24 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor: Emre Kargın

16.00 Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: Kadir Sağlam

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Davut Dakul Çelik

  • Trendyol 1. Lig
  • 13. Hafta
  • Hakemler

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