1. Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor: Yunus Dursun

23 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu

13.30 Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Erkan Özdamar

16.00 Boluspor-Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır

19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Adnan Deniz Kayatepe

24 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor: Emre Kargın

16.00 Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: Kadir Sağlam

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Davut Dakul Çelik