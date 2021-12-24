1. Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre ligin 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
Bugün:
17.30 Altınordu-Beypiliç Boluspor: Alper Akarsu
20.00 Adanaspor-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır
Yarın:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor: Furkan Aksuoğlu
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor: Davut Dakulçelik
19.00 Nasadoge Menemenspor-Bursaspor: Alper Çetin
26 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay
16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Erkan Özdamar
19.00 Eyüpspor-Balıkesirspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın