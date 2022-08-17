1. Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
19 Ağustos Cuma:
21.00 Boluspor-Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20 Ağustos Cumartesi
17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Turkay
21.45 Altınordu-Sakaryaspor: Oğuzhan Çakır
21 Ağustos Pazar
16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: Mehmet Türkmen
17.00 Pendikspor-Altay: Tarık Güldal
19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor: Murat Erdoğan
21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ozan Ergün
22 Ağustos Pazartesi
21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: Kutluhan Bilgiç