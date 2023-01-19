1. Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Sakaryaspor- Altınordu: Mehmet Ali Özer

21 Ocak Cumartesi

13.30 Erzurum FK- Göztepe: Erdem Mertoğlu

13.30 Bandırmaspor- Tuzlaspor: Alpaslan Şen

16.00 Gençlerbirliği- Boluspor: İlker Yasin Avcı

19.00 Altay- Pendikspor: Ömer Tolga Güldibi

22 Ocak Pazar

13.30 Bodrumspor - Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün

16.00 Eyüpspor - Samsunspor: Gürcan Hasova

19.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor: Fatih Tokail

23 Ocak Pazartesi

20.00 Rizespor - Denizlispor: Ali Yılmaz