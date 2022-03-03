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Spor

1. Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç programı...

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

AA3 Mart 2022 Perşembe 09:50 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 09:50
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Haftanın açılış maçında Kocaelispor, Kocaeli Stadı'nda yarın saat 20.00'de Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Kocaeli)

5 Mart Cumartesi:

13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)

6 Mart Pazar:

13.30 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

13.30 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

  • 1 Lig
  • Kocaelispor Keçiörengücü
  • Adanaspor-Manisa FK

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