1. Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç programı...

AA 3 Mart 2022 Perşembe 09:50 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 09:50

Haftanın açılış maçında Kocaelispor, Kocaeli Stadı'nda yarın saat 20.00'de Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Kocaeli)

5 Mart Cumartesi:

13.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Nasadoge Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)

6 Mart Pazar:

13.30 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

13.30 Beypiliç Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eyüp)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Balıkesirspor-Altaş Denizlispor (Balıkesir Atatürk)