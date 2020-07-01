1. Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
4 Temmuz Cumartesi
20.00 Ekol Göz Menemenspor-Adanaspor: Mert Güzenge
20.00 Bursaspor-Altınordu: Koray Gençerler
5 Temmuz Pazar:
17.30 Hatayspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak
17.30 Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.00 Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Cihan Aydın
20.00 Adana Demirspor-Altay: Ümit Öztürk
6 Temmuz Pazartesi:
17.30 Fatih Karagümrük-Boluspor: Erkan Özdamar
20.00 Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Eskişehirspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam