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Spor

1. Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

AA09 Temmuz 2020 Perşembe 12:05 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:05
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor: Cihan Aydın

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük: Mustafa Öğretmenoğlu

17.30 Altınordu-Giresunspor: Burak Şeker

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bahattin Şimşek

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Şansalan

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor: Suat Arslanboğa

17.30 Boluspor-Akhisarspor: Ümit Öztürk

17.30 Adanaspor-Hatayspor: Yiğit Arslan

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