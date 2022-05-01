1. Lig'de 35. haftanın puan durumu

Sahasında Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü ile Balıkesirspor'u 4-1 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.



SONUÇLAR

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Adanaspor-Beypiliç Boluspor: 1-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor: 4-1

NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor: 1-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-2

Eyüpspor-İstanbulspor: 1-2

Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: 2-1

Manisa FK-Bursaspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: 0-0

PUAN DURUMU

1. Lig'de tamamlanan 35. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P 1.MKE ANKARAGÜCÜ 34 20 7 7 53 28 25 67 2.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 33 20 6 7 58 32 26 66 3.İSTANBULSPOR 33 17 6 10 56 39 17 57 4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 33 16 9 8 52 36 16 57 5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 33 17 4 12 47 31 16 55 6.EYÜPSPOR 33 13 12 8 49 40 9 51 7.YILPORT SAMSUNSPOR 33 12 11 10 49 42 7 47 8.TUZLASPOR 33 12 10 11 39 34 5 46 9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 34 13 7 14 40 41 -1 46 10.ADANASPOR 34 12 8 14 38 39 -1 44 11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 33 12 8 13 40 42 -2 44 12.ALTAŞ DENİZLİSPOR 33 12 6 15 40 49 -9 42 13.GENÇLERBİRLİĞİ 33 12 6 15 37 48 -11 42 14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 33 11 8 14 36 41 -5 41 15.ALTINORDU 33 13 2 18 40 57 -17 41 16.KOCAELİSPOR 33 11 7 15 33 44 -11 40 17.BURSASPOR 33 10 8 15 37 47 -10 38 18.NASADOGE MENEMENSPOR 33 8 14 11 40 51 -11 38 19.BALIKESİRSPOR 33 3 3 27 24 67 -43 12

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmalar şöyle:

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor (Denizli Atatürk)

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

Tuzlaspor-Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)

Kocaelispor-Altınordu (Kocaeli)

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bitci Timsah Park)