1. Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
16 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Altay: Oğuzhan Çakır
17 Eylül Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Caner Ak
16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: Tarık Güldal
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Onur Özütoprak
19.00 Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: Cihan Aydın
18 Eylül Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Pendikspor: Eren Özyemişcioğlu
16.00 Bodrumspor-Manisa FK: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: Turgut Doman
19.00 Göztepe-Altınordu: Muhammet Ali Metoğlu