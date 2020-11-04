1. Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
19.00 Altay-Balıkesirspor: Erkan Özdamar
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor: Murat Erdoğan
13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor: Onur Özütoprak
16.00 Adanaspor-Menemenspor: Ümit Öztürk
19.00 Ankaraspor-Bursaspor: Caner Ak
13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: Alper Çetin
16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Burak Şeker
16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan
19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Turgut Doman