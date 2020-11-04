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Spor

1. Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 13:39 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 13:39
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

6 Kasım Cuma:

19.00 Altay-Balıkesirspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor: Murat Erdoğan

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor: Onur Özütoprak

16.00 Adanaspor-Menemenspor: Ümit Öztürk

19.00 Ankaraspor-Bursaspor: Caner Ak

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: Alper Çetin

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Burak Şeker

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Turgut Doman

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