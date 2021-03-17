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  • 1. Lig'de haftanın en kritik maçında Ümit Öztürk görev alacak
Spor

1. Lig'de haftanın en kritik maçında Ümit Öztürk görev alacak

TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Lider Giresunspor ile 2. sıradaki Samsunspor arasında oynanacak maçta Ümit Öztürk düdük çalacak.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 13:42 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:42
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TFF 1. Lig'de 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

19 MART CUMA:

19.00 Altay-Menemenspor: Çağdaş Altay

20 MART CUMARTESİ:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Kadir Sağlam

13.30 İstanbulspor-Altınordu: Özgür Yankaya

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan

19.00 Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

21 MART PAZAR:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Malok

16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor: Cihan Aydın

19.00 Adanaspor-Bursaspor: Emre Kargın

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