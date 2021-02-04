1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
13.30 Tuzlaspor-Menemenspor: Murat Erdoğan
16.00 Eskişehirspor-Altay: Burak Pakkan
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Emre Kargın
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Yiğit Arslan
16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor: Yasin Kol
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Giresunspor-Bursaspor: Mert Güzenge