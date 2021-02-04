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Spor

1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 17:18 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 17:18
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Menemenspor: Murat Erdoğan

16.00 Eskişehirspor-Altay: Burak Pakkan

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Emre Kargın

7 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Yiğit Arslan

16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor: Yasin Kol

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç

8 Şubat Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Bursaspor: Mert Güzenge

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