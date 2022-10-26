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Spor

1. Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 16:06 - Güncelleme:
1. Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

28 Ekim Cuma:

20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor: Onur Özütoprak

29 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor: Oğuzhan Çakır

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor: Emre Kargın

16.00 Sakaryaspor-Altay: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

30 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor: Alper Akarsu

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu

  • 1 Lig
  • Türkiye Futbol Federasyonu
  • Merkez Hakem Kurulu

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