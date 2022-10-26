1. Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
28 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor: Onur Özütoprak
29 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor: Oğuzhan Çakır
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor: Emre Kargın
16.00 Sakaryaspor-Altay: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
30 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor: Alper Akarsu
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu