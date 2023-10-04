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Spor

1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 14:30 - Güncelleme:
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Ekim Cuma:

20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Raşit Yorgancılar

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

19.00 Eyüpspor-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

8 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Yunus Dursun

16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Boluspor-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Altay-Ümraniyespor: Ali Yılmaz

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