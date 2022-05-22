1. Lig'de sarı kart ortalaması düştü

Takımların 1441 sarı ve 81 kırmızı kart gördüğü ligde maç başına sarı kart ortalaması 4,21, hafta başına kırmızı kart ortalaması 2,13 olarak gerçekleşti. Ligde 2012-2013 sezonundan itibaren en az sarı kartın kullanıldığı sezon yaşandı.

Ligde geçen sezon maç başına sarı kart ortalaması 4,44 olmuştu.

Son 10 sezonda takımların gördükleri toplam kartlar ve hafta başına ortalama sarı kartları şöyle:

Sezon Maç Sarı Kırmızı Ortalama 2012-2013 306 1476 94 4,82 2013-2014 342 1728 118 5,05 2014-2015 306 1572 96 5,14 2015-2016 306 1509 99 4,93 2016-2017 306 1467 92 4,79 2017-2018 306 1456 65 4,76 2018-2019 306 1403 81 4,58 2019-2020 306 1549 93 5,06 2020-2021 306 1358 61 4,44 2021-2022 342 1441 81 4,21

EN HIRÇIN EKİP KOCAELİSPOR

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Kocaelispor'da futbolcular 92 sarı ve 7 kırmızı kartla cezalandırıldı. Kocaelispor, ligin en fazla sarı ve kırmızı kart gören ekibi oldu.

İstanbulspor 53 sarı kartla en az sarı kart gören ekip olarak dikkat çekerken Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpsporlu futbolcular, ikişer kez kırmızı kartla takımlarını eksik bıraktı.

Ligde bu sezon takımların gördükleri kart sayıları şöyle:

Takımlar Sarı Kırmızı Adanaspor 74 3 Altaş Denizlispor 91 5 Altınordu 82 6 Ankara Keçiörengücü 83 3 Balıkesirspor 88 5 Bereket Sigorta Ümraniyespor 86 4 Beypiliç Boluspor 73 5 Bursaspor 67 6 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 77 2 Eyüpspor 62 2 Gençlerbirliği 86 4 İstanbulspor 53 4 Kocaelispor 92 7 Manisa FK 90 3 MKE Ankaragücü 57 5 NasaDoge Menemenspor 70 3 Royal Hastanesi Bandırmaspor 67 3 Tuzlaspor 63 6 Yılport Samsunspor 80 5 TOPLAM 1441 81

KIRMIZI KARTLAR

Ligin ilk haftasında Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor ve 5. haftadaki Gençlerbirliği-Altınordu karşılaşmalarında hakemler üçer kez kırmızı kart gösterirken 6 karşılaşmada da kırmızı kartlarını ikişer kez kullandı.

SARI KARTLAR

Kocaelisporlu Georges Mandjeck ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Kartal Yılmaz 11, Beypiliç Boluspor'da Abdurrahman Canlı ve Manisa FK'de Hakan Barış 10 kartla en fazla sarı kartla cezalandırılan isimler oldu.

Ligde en fazla sarı kart gösterilen maçlar 12 sarı kartla 13. haftadaki NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor, 10'ar sarı kartla 9. haftadaki Altaş Denizlispor-Balıkesirspor, 12. haftadaki Ankara Keçiörengücü-Gençlerbiriği ile 28. haftadaki Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü müsabakaları oldu.

7. haftadaki Bursaspor-MKE Ankargücü, 32. haftadaki Tuzlaspor-Gençlerbirliği ve 38. haftadaki Tuzlaspor-Yılport Samsunspor karşılaşmalarında hakemler kartlarına hiç başvurmadı.

Ligde 7 futbolcu ikişer kırmızı kartla cezalandırıldı.