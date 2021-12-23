1. Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlanıyor! İşte son hafta maçları

Bu hafta oynanacak maçlarla ligde sezonun ilk yarısı tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.30 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)
25 Aralık Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Nasadoge Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)
26 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Balıkesirspor (Eyüp)
19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)