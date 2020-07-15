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Spor

1. Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 34. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

AA15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:26 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:26
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

17 Temmuz Cuma:

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu: Direnç Tonusluoğlu

18 Temmuz Cumartesi:

17.30 Giresunspor-Altay: Kadir Sağlam

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Arda Kardeşler

17.30 Hatayspor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç

17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor: Murat Erdoğan

17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan

17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek

19 Temmuz Pazar:

17.30 Eskişehirspor-Boluspor: Emre Malok

17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Mert Güzenge

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