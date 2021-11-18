1. Lig'in 13. haftanın hakemleri belli oldu

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 12:41 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:41

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor: Oğuzhan Çakır

16.00 NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor: Furkan Aksuoğlu

19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Bursaspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam

21 Kasım Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor: Caner Ak

16.00 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü: Murat Erdoğan

19.00 Manisa FK-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy

22 Kasım Pazartesi:

19.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor: Burak Şeker