‘1 oyu kim verdi, arıyorum’ Divan Başkanı Küçük, “1998’de kongrede Yıldırım’a bir oyla kaybettim. O bir oyu kim verdi onu arıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, siz o kongrede vardınız, oyunuzu kime verdiniz” diye konuştu.