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‘1 oyu kim verdi, arıyorum’

Divan Başkanı Küçük, “1998’de kongrede Yıldırım’a bir oyla kaybettim. O bir oyu kim verdi onu arıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, siz o kongrede vardınız, oyunuzu kime verdiniz” diye konuştu.

  • Star Spor
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DİVAN Başkanı Vefa Küçük, “Olağan toplantımızı, olağanüstü kılan Cumhurbaşkanımızın kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamlayıp divan üyeliğine hak kazanmasıdır. Sayın Erdoğan 12. cumhurbaşkanımızdır. Bunların 6’sı Fenerbahçelidir. Türk spor tarihinde bir ilk, bir Cumhurbaşkanı 25 yıllık bir süreyi tamamlayıp, yüksek divan kurulu üyeliğini kazanmıştır” dedi. Küçük konuşmasını esprilerle süslerken, “Cumhurbaşkanım, yüksek divan kurullarına katılmak için aidat yatırmak gerekiyor, unutmayın. 1998’de kongrede Aziz Yıldırım’a 1 oyla kaybettim. Yüksek affınıza sığınıyorum, o kongrede oyu kime verdiniz” ifadesini kullandı.

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