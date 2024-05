Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu. İşte o sözler...

"GELECEK HAFTA ŞAMPİYONLUK MAÇI!"

"Burası oynaması zor bir stadyum. Zemini güzel ama atmosferi açısından etrafının çok fazla açık olması bizim gibi takımlar için oyunu zorlaştırıyor. Top bizdeydi, yüzde 65 zaten ama hızlı oynayamadık, bloklar arasını delemedik, öne doğru paslarda doğru tercih yapamadık. Saha içi parzelizasyon iyi değildi. Ürettik aslında. 25 şut, ceza sahası içi topla buluşma 40'a yakın. İyi oynamadığımız maçta sayılar kötü değil. Savunma geçişleri iyi değildi. İlk golü böyle yedik. Markao'ya rahat bir maç oynattık. Ona atılan toplarda o başarılı oldu, attığı golde de aynı şekilde. Bizim için olumsuz olarak Markao'yu oynattık. Maçın genelinde istedik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Berkan'ın golüyle kazandık, 6 puan farkla devam ediyoruz. Gelecek haftaki maç şampiyonluk maçı olacak!"

"İNANILMAZ MUTLU DEĞİLİZ"

"Bugün inanılmaz mutlu değiliz oyun olarak. Ürettik, 3 gol attık, bazı şeyleri iyi yaptık. Geçen hafta daha iyiydik. Karşımızdaki takım çok iyi takım. Top onlardayken de doğru oynadılar. Kanatları etkili kullandılar."

"SORUNU BARIŞ ALPER ÇÖZDÜ"

"Barış Alper birebiri doğru oynadı, özellikle ilk golde. Tersten gelen ortalarda hücum gücü oldu. Dries'in golü aynı şekilde. Oyun içinde birebiri ne kadar çok yakalarsa etkili oldu. Rakip çok dipteydi. Savunma arkası koşu da olmadı. Barış'ın birebirleri, gücü, kuvveti, attığı, attırdığı gol. Üretme sorunumuzu Barış Alper çözdü."

"MÜKEMMEL SENARYO!"

"Sezon başı böyle senaryo koysalar, 2 maç kala 6 puan farkla derbiye giriyorsunuz. Geçen sene fark 5'ti, bu sezon 6 puan fark var. 1 puan da artırdık geçen seneye göre. Mükemmel senaryo. Ne olursa olsun, beraberlik yetse de derbiyi kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe de kazanmak isteyecektir. Taraftarımızla beraber muhteşem bir akşam olacak. Günün sonunda inşallah şampiyonluk kutlayacağız."

BASIN TOPLANTISI

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün çok iyi başlamadık, ilk yarı çok iyi geçmedi. Olimpiyat Stadı'nda oynamak zordur. Ben futbolcu olarak oynadım. Hocalık yapmak da zordur. Sadece bizim için değil, dünyanın en iyi takımı Manchester City de finalde belki oynadığı en kötü oyunlardan birini oynadı. Oyuncuların adaptasyonu biraz daha zor oluyor. İlk yarıda rakip kaleye gittiğimiz pozisyonlar oldu. Rakibimize de şans verdik. Markao'ya yüksek top oldu, oyunun genelinde savunma anlamında iyi işler yapamadık. İyi oynamış gibi gözüksek de iyi oynamadık. Bundan önceki haftaların daha gerisinde kaldık. İkinci yarı daha üretkendik. İyi de bir takıma karşı oynadı. Karagümrük takımının hakkını da vermem gerekiyor. Kaliteli işler de yaptılar. Güzel maç oldu. Kazanarak bitirdik. Berkan'ın girdikten sonra maçı kazandıran golü atması Berkan açısından ayrıca sevindik. Barış hücum anlamında iyi işler yaptı. Taraftarımıza teşekkür diyorum. Bize güzel ortam yaptılar. Şimdi hedef Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçı da kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZLA ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIK"



Şampiyonluğa odaklandıklarını diğer konularla ilgilenmediklerini söyleyen Buruk, "Seçimle, hiçbir şeyle ilgili kimseyle konuşmuyoruz. Oyuncularımızla şampiyonluğa odaklandık. Ona konsantre oluyoruz. Burada çok güzel giden bir ortam var. Aynı şekilde devam etmesini istiyoruz ama bununla ilgili Erden Bey ile hiçbir şey konuşmadık. Başkanımız, yönetim kurulumuz hep yanımızda. Biz sadece sahaya odaklandık. Diğer iş bizim işimiz değil. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bütün odağımızı buraya verdik" şeklinde konuştu.

"TEK DÜŞÜNCEMİZ FENERBAHÇE MAÇI KAZANIP ŞAMPİYON OLMAK"



Gelecek RAMS Park'ta oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Sahamızda oynadığımı her maçı kazanmak için oynarız. Beraberlik tabii bizim için şampiyonluğu getirecek ama tek isteğimiz şampiyon olarak bu maçı bitirmek. Onun yanında her derbide Galatasaray hep kazanmak için oynar. Tek amacımız maçı kazanmak. Çok da başarılı bir takıma karşı oynayacağız. Ligde iki takım bu kadar maç kazanmasına rağmen 6 puan fark var. Rakibimizin de hala ümidi var. Biz de kendi kalitemizi ve iç saha performansımızı göstermek isteyeceğiz. Tek düşüncemiz maçı kazanıp şampiyon olmak. Bu bizim için daha değerli. Geçen sene 3-0 galibiyetle bitirmiştik" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY HİS TAKIMIDIR"



Çok iyi ve karakterli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Galatasaray his takımıdır. O yüzden his takımının sahip olduğu oyuncular da buna uygun oyunculardır. Böyle kaliteli bir ekiple çalıştım için çok mutluyum. Biz onlara her türlü türlü saygımızı gösteriyoruz, onların gelişimi için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Maç bittiğinde de bir arada seviniyor. Bu da Galatasaray takımının ne kadar güzel bir ortamda olduğunu gösteriyor. Florya'nın mutlu ve işine odaklanmış insanlardan olduğunu gösteriyor. Düzgün karakterlerle çalışmak mutluluk benim için" dedi.

"NİYETİMİZ BU TAKIMLA DEVAM ETMEK"



Barış Alper Yılmaz'ın üstüne koyarak gittiğini söyleyen Buruk, "Hak ettiği bir şey. Çok çalışıyor. Kerem de, Berkan da aynı şekilde çok çalışıyor. Oyuncularımız ekstra çalışmalar hep yapıyor. Hak ettikleri şeyler. Barış saha içerisinde kendi üzerine çıkmaya çalışan bir oyuncu. Farklı özelliklerini çıkarabiliyor. Bütün oyuncularım kalmasını istiyorum. Tekrar bir takım oluşturmak bir süreç alıyor. Niyetimiz bu takımla devam etmek. Barış her rolü oynayabilen oyuncu, bulmak çok zor. Hepsi bizim için önemli" şeklinde konuştu.

Maçta galibiyet golünü atan Berkan Kutlu için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Berkan gittik, döndü. Geçen hafta da oyuna girdi, çok iyi oynadı. Takımın belki fiziksel düştüğü yerde Berkan'ın takımı ayağa kaldıran bir dinamizmi var. Top ondayken, top rakipteyken iyi işler yapıyor. Berkan bugün bir orta yaptı, yerini bulmadı hemen ses çıktı ama golü attıktan sonra Berkan maçın kahramanı oldu. Berkan'a belki zaman zaman hak ettiği payı vermiyoruz. Geçen sene de önemli işler yaptı. Kendi isteğiyle yurt dışına gittik. Giderken kapımızın ona açık olduğunu söylemiştik. Tekrar oldu. Şampiyonluk yolunda attığı golle Berkan'ın önemli bir payı oldu" diyerek sözlerini tamamladı.