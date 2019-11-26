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‘1 puandan memnun değilim’

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç’un neşesi Yeni Malatyaspor deplasmanında kaçtı.

  • Star Spor
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Sarı-Lacivertli takım zirvede son haftalarda yaşanan puan kayıpları ile iddiasını artırırken, Yeni Malatyaspor deplasmanına umutlu giden isimlerden birisi de Başkan Koç’tu. Ancak 0-0’lık beraberlikle kaybedilen 2 puan ve zirvenin 3 puan gerisine düşmek Kanarya’nın patronunu üzdü. Koç yakın çevresine, “Hiç iyi değilim. Bu puan kaybı bizim için iyi olmadı. Malatya deplasmanında kazansaydık ilk yarıyı lider bitirme yolunda önemli bir avantaj yakalayacaktık. 1 puan bizim için yeterli değil. Her maçtan 3 puan istiyoruz” dedi.

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