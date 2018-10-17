GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim’in sözleşmesinin 2+3 yıllık uzatılması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılı yönetici, sıkıntılı günlerden geçtikleri bir dönemde tecrübeli teknik adama teklifte bulunduklarını belirtip, “Sağ olsun, hiç düşünmeden boş mukavaleye 1 saniyede imzayı attı” dedi.

DÖNMESİNDE PAY SAHİBİ OLDUM

Albayrak, “Fatih Hoca’nın 22 Aralık 2018’de 4’üncü kez göreve gelmesinde pay sahibi olan isimlerden biriyim. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda bir araya geldiğimizde kendisine 3 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 sene daha birlikte çalışmak istediğimizi söyledik. Hiç itiraz etmedi. Meblağ hanesi boş mukaveleye imza atması da ne kadar büyük bir Galatasaraylı olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

SÖZLEŞME TL ÜZERİNDEN YAPILDI

Fatih Terim’in Galatasaray’a tarihi zaferler yaşattığına vurgu yapan Aslan’ın İkinci Başkanı, “Terim’le 7’si şampiyonluk, 1’i UEFA Kupası olmak üzere 17 tane kupa kazanmışız. Önümüzdeki dönemde bu kupalara yenilerini ekleyeceğimizden hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı. Abdurrahim Albayrak, Terim’le yapılan yeni sözleşmenin Türk Lirası üzerinden olduğunu da sözlerine ekledi.