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Spor

10 ay ceza almıştı: Sandro Tonali geri dönüyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe, 10 aylık futboldan men cezasını tamamlayan Sandro Tonali'nin Nottingham Forest maçının kadrosuna dahil edilebileceğini açıkladı.

27 Ağustos 2024 Salı 19:44 - Güncelleme:
10 ay ceza almıştı: Sandro Tonali geri dönüyor
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İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United, bir diğer Premier Lig takımı Nottingham Forest'la 2. turda karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Sandro Tonali'nin forma giyebileceğini söyledi.

İtalya'da forma giydiği dönemde bahis kurallarını ihlal ettiği için Sandro Tonali 10 ay futboldan men edilmişti.

"ŞU ANDA FORM DURUMU İYİ"

Eddie Howe konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü antrenmanı tamamlarsa kesinlikle kadroda olacak. Şu anda formu iyi. Sadece 11'e 11 maçlarında olmadı. Diğer her şeyi yaptı. Formunu korumak için ceza aldığı dönemden bugüne kadar inanılmaz şekilde iyi çalıştı." dedi.

Newcsatle United, yarın oynayacağı Nottingham Forest maçının ardından 1 Eylül Pazar günün Premier Lig'de Tottenham'la karşı karşıya gelecek.

  • Newcastle United
  • Eddie Howe
  • Sandro Tonali

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