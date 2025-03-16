Konyaspor'un ilk isabetli şutu golle sonuçlandı.

Beşiktaş ilk isabetli şutunu 42'de Masuaku ile buldu.

45'te Gedson, 45+5'te Chamberlain direğe takıldı.

Beşiktaş, düşme hattından kurtulmak isteyen Konya deplasmanında maça tutuk başladı. Konyaspor topu daha akıllı kullanan taraftı. Ofsayt bayrağı kalksa da Konya, 16. dakikada direğe takıldı. 27'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 42'de Masuaku ile ilk isabetli şutunu çeken Beşiktaş, 45'te Gedson'la direği geçemedi. Dönen bu top, Mario'nun faulüyle Konyaspor lehine serbest vuruşa dönüştü. Ev sahibi ekip, hızlı kullandı ve golü buldu: 1-0. Kara Kartal, 45+5'te bu kez Chamberlain'le direğe vurarak ilk devreyi kapattı. İkinci yarıda Semih, Muçi ve Emirhan Topçu'yu oyuna sokan Ole'nin dokunuşları fayda etmedi. Beşiktaş, net pozisyonlara girse de bir türlü golü bulamadı. Konya, 65'te Ndao'nun atılmasıyla 9 kişi kalsa da kalesini iyi savundu. Öyle ki ev sahibi ekip son anlarda ikinci gol için şans yakaladı fakat değerlendiremedi. Beşiktaş, dramatik bir yenilgi aldı.