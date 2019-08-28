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10 numaraya Ben Arfa

Yıldız futbolcu ile eskiye dayalı dostluğu olan Sportif Direktör Comolli, 32 yaşındaki oyun kurucuya senelik 2.5 milyon euroluk bir teklif götürdü. Ben Arfa 1-2 gün içinde kararını bildirecek.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE, daha önceki dönemlerde de kadrosuna katmak istediği Hatem Ben Arfa için bir kez daha harekete geçti. Bir kaç gündür oyuncu ile temasta olan Sarı-Lacivertliler’in resmi teklifi de oyuncuya sunduğu belirtildi. Ben Arfa ile çok eskiye dayalı bir dostluğu olan Sportif Direktör Damien Comolli, Fransız oyuncu ile olan görüşmeyi bizzat yürütüyor.

14 YILDIR TANIYORUM

Comolli transfer döneminin öncesinde Ben Arfa ismi gündeme geldiğinde, “Hatem ile tanışıklığımız 14 yıl öncesine dayanıyor. Şu anda bir 10 numaraya (Miha Zajc) sahibiz. Kış döneminde Empoli’den transfer ettik. Şimdilik bir şey diyemem” ifadesini kullanmıştı. Sonraki dönemde gündeme gelen futbolcular olmayınca, Ben Arfa ismi ön plana çıktı.

1-2 GÜN SÜRE İSTEDİ

Comolli’nin Ben Arfa ve menajeri ile bir görüşme yaptığı ve senelik 2.5 milyon euro önerdiği ileri sürüldü. 32 yaşındaki oyuncuya ayrıca 3 yıllık da teklif yapıldı. Ben Arfa’nın özellikle 3 senelik uzun mukaveleye sıcak baktığı ve kararını vermek için 1-2 gün süre istediği kaydedildi. Fransız futbolcunun cevabı olumlu olursa hafta sonuna kadar bu transfer de bitecek.

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