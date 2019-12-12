10 numara'ya sürpriz isim: F.Bahçe'ye gelmek istiyorum

Elinde Garry Rodrigues, Victor Moses, Deniz Türüç, Alper Potuk gibi tecrübeli futbolcuları olmasına rağmen kanat oyuncusu arayan ve çalışmalarını bu yönde sürdüren Fenerbahçe’ye sürpriz bir isim önerildi.

NİCO GAİTAN FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Avrupa’da yetenekli kanat oyuncu avına çıkan Damien Comolli’ye Nico Gaitan’ın teklif edildiği belirtilirken, Arjantinli yıldızda son kararı Ersun Yanal’ın vereceği öğrenildi. Daha önce Boca Juniors, Benfica, Atletico Madrid gibi dev kulüplerde top koşturan 31 yaşındaki futbolcu son olarak Chicago Fire forması giyerken Gaitan’ın kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği, hedefleri olan ve taraftar gücü yüksek bir takımda oynamak için harekete geçtiği bildirildi.

COMOLLİ'NİN AKLINA YATTI

10 numara ve kanatlarda oynama yeteneklerine sahip Nico Gaitan MLS Ligi’nde 27 maçta 4 gol 5 asist yaparken, oyuncunun kulübüyle anlaşıp bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe’ye gelme arzusunun olması Comolli’nin iştahını kabarttığı söyleniyor.