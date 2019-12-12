14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7846
  • 6,4447
  • 274.271
  • 109274
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

10 numara'ya sürpriz isim: F.Bahçe'ye gelmek istiyorum

ABD'de Chicago Fire forması giyen Nico Gaitan Fenerbahçe'ye gelmek için haber yolladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Elinde Garry Rodrigues, Victor Moses, Deniz Türüç, Alper Potuk gibi tecrübeli futbolcuları olmasına rağmen kanat oyuncusu arayan ve çalışmalarını bu yönde sürdüren Fenerbahçe’ye sürpriz bir isim önerildi.
 
NİCO GAİTAN FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
 
Avrupa’da yetenekli kanat oyuncu avına çıkan Damien Comolli’ye Nico Gaitan’ın teklif edildiği belirtilirken, Arjantinli yıldızda son kararı Ersun Yanal’ın vereceği öğrenildi. Daha önce Boca Juniors, Benfica, Atletico Madrid gibi dev kulüplerde top koşturan 31 yaşındaki futbolcu son olarak Chicago Fire forması giyerken Gaitan’ın kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği, hedefleri olan ve taraftar gücü yüksek bir takımda oynamak için harekete geçtiği bildirildi.
 
COMOLLİ'NİN AKLINA YATTI
 
10 numara ve kanatlarda oynama yeteneklerine sahip Nico Gaitan MLS Ligi’nde 27 maçta 4 gol 5 asist yaparken, oyuncunun kulübüyle anlaşıp bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe’ye gelme arzusunun olması Comolli’nin iştahını kabarttığı söyleniyor.

HDP yine şaşırtmadı, ilçe başkanları o teröristle yakalandı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım

Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım

Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı

Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı

Başkan Erdoğan, Çorum Valisi ile görüşüp bilgi aldı

Başkan Erdoğan, Çorum Valisi ile görüşüp bilgi aldı

İşte insanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

İşte insanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

Lüks rezidansta vahşet: Bavuldan kadın cesedi çıktı

Lüks rezidansta vahşet: Bavuldan kadın cesedi çıktı

'Türkiye'nin nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum'

'Türkiye'nin nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum'

PUPG oyunu can aldı!

PUPG oyunu can aldı!
 

POPÜLER HABERLER

HDP yine şaşırtmadı, ilçe başkanları o teröristle yakalandı! İşte o anlar...

HDP yine şaşırtmadı, ilçe başkanları o teröristle yakalandı! İşte o anlar...

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tescillendi! Dana eti ve sebzeyle yapılıyor, kentin yeni lezzeti olmaya aday

Tescillendi! Dana eti ve sebzeyle yapılıyor, kentin yeni lezzeti olmaya aday

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA