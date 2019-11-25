10 saniyede 3 kritik an

MALATYA ile Fenerbahçe arasıdaki maçta, 15. dakikada 10 saniye gibi kısa bir sürede 3 kritik an yaşandı. Orta sahadaki mücdelede Acquah, Fenerli Ozan Tufan’ın ayak bileğine bastı, hakem Mete Kalkavan devam ettirdi. Bu mücadelede top, Guilherme’ye gedi. Malatyalı oyuncu takım arkadaşı Jahovic’e güzel bir pas verdi. Jahovic kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda, topa müdahale etmek isteyen Altay rakibini düşürdü. İlk anda herkeste kart beklentisi yaşanırken, yardımcı hakem Erdem Bayık ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi ile de ofsayt onaylandı, Altay da karttan kurtuldu.