Trendyol Süper Lig'deki ilk iki maçını golsüz beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, 10 sezon sonra gol yollarında aynı "sessiz" başlangıcı yaptı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması ise Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Sezonun dördüncü haftasında da İkas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2014-15 sezonundan sonra ilk kez ilk 2 lig maçında gol atamadı.



Süper Lig'de 10 sezon sonra yine gol yollarında "sessiz" kalarak rakip fileleri havalandıramayan Karadeniz ekibi, en gollü başlangıcını ise şampiyon tamamladığı 2021-22 sezonunda 7 golle gerçekleştirdi.



EN SON LİGDE 26 MAYIS'TA GOL ATTI



Trabzonspor, ligde en son geçen sezonun son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yendiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı.



Karadeniz ekibi, 26 Mayıs'taki karşılaşmanın ardından 99 gündür ligde gole hasret kaldı.

2020-2021 SEZONUNDAN SONRA EN AZ PUAN



Trabzonspor, ligde topladığı 2 puan ile 2020-2021 sezonundan sonra en kötü başlangıcı yaptı.



Ligde 2020-21 sezonunda "ilk 2 lig maçında" 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 2021-22 ve 2022-23 sezonunda 2'şer galibiyet, geçen sezon ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle sezona başladı.

