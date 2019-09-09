10 yılda 103 milyon euro

SÜPER Lig’de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yine çok hareketli bir transfer sezonunu geride bıraktı. Hücum hattını Vedat Muriç, Max Kruse ve Mevlüt Erdinç, kanatları Garry Rodrigues, orta sahayı Gustavo ile takviye eden Sarı-Lacivertliler’in özellikle forvet transferinde son 10 yılda adeta bir servet harcaması dikkat çekti.

SATIŞIN İKİ KATI KADAR ZARAR VAR

Kanarya, son 10 sezonda forvet hattına 52 takviye yaparken, bu oyuncular için 103.5 milyon euro bonservis ve kiralama bedeli ödemiş. Aldığı futbolcuların 48’i ile yollarını ayıran Fener, buradan 52.85 milyon euro gelir elde etse de toplamda forvet transferi yüzünden 44.89 milyon euro zarara uğradı. Sarı-Lacivertliler, forvetten sonra en çok zararı 37 futbolcu alıp, 35’ini gönderdiği defans hattında yaşadı.

EN FAZLA İKİNCİ HARCAMA DEFANSA

Defans için 46.83 milyon euro harcanmış, 18.88 milyon euro gelir elde edilmiş ve 27.95 milyon euro eksi verilmiş. Orta sahaya 59 oyuncu için 75.53 milyon euro ödeme yapılmış, giden 54 oyuncudan ise 52.85 milyon euro alınmış ve eksi 22.68 milyon euro açık olmuş. 10 yılda 15 kaleci gelip, 14 gitmiş, toplam 6.75 milyon euro harcanmış, gelir elde edilmemiş.