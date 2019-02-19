100 milyon taraftar için adım

DORAK Tour ile yapılan iş birliği anlaşmasının tanıtımını yapan Başkan Orman, “Stadı yaparken bir hayalim vardı. ‘Dolmabahçe Sarayı’na gelenler hem stadı hem sarayı gezsinler’ diye niyet etmiştim. Nasip bugüneymiş. Turlara şeref turu ve semt turu hizmetlerini de dahil edip tüm dünyaya tanıtacağız. Dünya üzerinde yapacağımız tanıtımla ülkemize, kulübümüze değer sağlayacağız. İki senedir uğraşmış olduğumuz 100 milyon taraftara ulaşma hedefimizde önemli bir iş birliği. Barcelona maçına gidiyoruz, stadın yarısından fazlası turist. Türkiye’de Beşiktaş’ta bu niye olmasın” dedi.