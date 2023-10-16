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Spor

100. Yıl Rallisi, Bolu'da düzenlenecek

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılına özel '100. Yıl Rallisi' adıyla Bolu'da düzenlenecek.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 21:42 - Güncelleme:
100. Yıl Rallisi, Bolu'da düzenlenecek
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 100. Yıl Rallisi, 27-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Rallide, 27 Ekim Cuma günü 09.00-13.00 saatleri arasındaki deneme sürüşü gerçekleştirilecek. Rallinin start seremonisi ise aynı gün akşamı saat 18.00'de Bolu Valiliği önünde yapılacak. 28 Ekim Cumartesi 5 etabın geçileceği yarışa katılanlar, 29 Ekim Pazar günü de 4 etapta mücadele edecek.

Öte yandan ralli haricinde Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından da 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 2. ayağı organize edilecek.

  • 100YılRallisi
  • BoluRalli
  • Maxima2023

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