Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında zaman zaman zorlandı ama önemli pozisyonlar da buldu. Edin Dzeko ve Dusan Tadic net fırsatları cömertçe harcadı. Başkent ekibinin ataklarında kaleci İrfan Can Eğribayat kritik kurtarışlar yaptı. Sarı Lacivertliler'de yıldızlar sustu ama sahneye Osayi Samuel çıktı. Nijeryalı sağ bek, 60'da Dzeko'nun pasında dar açıdan harika bir vuruş yaparak galibiyeti getiren isim oldu.

SAMUEL'İN 107. MAÇINDAKİ 3. GOLÜ

Kanarya'yı, Ankaragücü karşısında zafere taşıyan golü ikinci yarıda Bright Osayi-Samuel ağlarla buluşturdu. Sağ bekte forma giyen OsayiSamuel, dakikalar 60'ı gösterdiğinde Edin Dzeko'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve gelen topa zor açıdan bekletmeden vurup, ağları salladı. Bu sezon 6 karşılaşmada 3 asisti olan ve son olarak Konferans Ligi Play-Off'unda Kadıköy'deki Twente mücadelesinde 2 asist yapan tecrübeli futbolcu, bundan önceki son golünü 29 Aralık 2021'de Türkiye Kupası'nda Afyon'a karşı atmıştı. Osayi-Samuel'in ligdeki son golü ise 12 Eylül 2021'de iç sahada Sivas'a karşıydı. Toplamda yıldız sağ bek, Kanarya'daki 107. sınavında 3. golünü kaydetti.

DZEKO YİNE BOŞ GEÇMEDİ

İlk yarının sonlarına doğru ve ikinci yarının başında Tadic'in paslarında müsait pozisyonda gol fırsatlarını kaçıran Edin Dzeko, Osayi-Samuel'in golünde asisti yaptı. Dzeko, böylece son 5 resmi maçını da boy geçmeyerek, 4 golünün yanına ikinci asistini ekledi. Boşnak yıldızın şu ana kadar toplamda 7 mücadelede 5 golü ve 4 asisti bulunuyor.

FENERBAHÇE TARİHİNDE BİR İLK!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, ilk iki sınavında Gaziantep'i 2-1 ve Samsunspor'u da 2-0 (0) yenmişti. Kanarya, dün akşam Ankaragücü karşısında Başkent'te zorlansa da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 1-0 kazanılan mücadelenin ardından Sarı-Lacivertliler, tarihinde ilk kez 11 resmi maçlık bir galibiyet serisi yakalamayı başardı. Geçen sezondan 2 maçlık galibiyet serisinin ardından yeni hocası İsmail Kartal yönetiminde 9'da 9 yapan Kanarya, bunu ilk kez Kartal'la başardı.

DIŞ SAHADA KALEYİ KAPATTI

Deplasmanda bir kez daha kalesini gole kapatan Kanarya, böylece son 6 resmi karşılaşmasında gol yememiş oldu. En son böyle bir seriyi Fener, Mayıs 1984 ile Eylül 1984 arasında yakalamıştı. Sarı-Lacivertliler, daha önce ligde ilk 3 maçını, Vitor Pereira yönetiminde 2021-22'de yaşamış, yerli hoca olarak bunu sadece 1978-79'da Necdet Niş başarmıştı.