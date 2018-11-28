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11 maçtır yenilmiyorlar galibiyet serileri 5 maça çıktı

Ligdeki yenilmezlik serisini 11’e, galibiyet serisini de 5 maça çıkaran Başakşehir, şampiyonluk yaşamış takımlara fark attı. Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 11, Bursaspor'un 14 ve Fenerbahçe'nin 17 puan önünde yer alan Boz Baykuşlar, hedeflerine emin adımlarla yürüyor.

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SADECE 5 GOL YEDİLER

■ SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe’yi 2-0'la geçen Medipol Başakşehir, en yakın rakibi Kasımpaşa'nın 5, Galatasaray'ın 6 ve Beşiktaş'ın 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 11'e, Bursaspor'la 14’e Fenerbahçe ile de 17 puana yükselten Turuncu-Lacivertliler, galibiyet serisini de 5 maça çıkardı. Hem iç sahada hem de dış sahada en çok puan toplayan ekip olan Başakşehir, ligin 5 golle en az gol yiyen takımı konumunda.

HER ALANDA ZİRVEDE

■ İSTANBUL Büyükşehir Belediyespor’un futbol branşını ayırmasının ardından Başakşehir Futbol Kulübü adıyla mücadele eden Turuncu-Lacivertliler, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 mücadeleden 4 galibiyet çıkarırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Boz Baykuşlar, iç sahada da yaptığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanıp sadece 1 beraberlik aldı. İç sahada namoğlup olan Galatasaray ise iç sahada Başakşehir'den 1 maç fazla karşılaşmaya çıkmasına rağmen 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.

EN İYİ DÖNEMLERİ

■ BAŞAKŞEHİR, ligdeki yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı. Bu sezon ligde tek yenilgisi bulunan tek takım olan Turuncu-Lacivertli ekip, bu süreçte 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu maçlarda 16 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü. Göztepe'yi mağlup ederek Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini elde eden Turuncu-Lacivertli ekip, lig tarihinde ilk kez 5 maç üst üste kazanmayı başardı. Daha önce 4 maçlık serileri yakalayan Başakşehir, lig tarihindeki en yüksek galibiyet serisine ulaştı.

(Gunes)

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