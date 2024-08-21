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  • 1+1 yıllık anlaşma sağlandı! Ve İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu
Spor

1+1 yıllık anlaşma sağlandı! Ve İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği İlkay Gündoğan, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu, eski kulübüyle 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar...

21 Ağustos 2024 Çarşamba 12:52 - Güncelleme:
1+1 yıllık anlaşma sağlandı! Ve İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu
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Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City ile anlaşma sağladı.

The Athletic'te yer alan habere göre, İlkay Gündoğan, Barcelona'dan bedelsiz olarak ayrılacak ve Manchester City ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

PEP'TEN ONAY VE ANLAŞMA

Pep Guardiola'nın dönüşüne yeşil ışık yakmasının ardından deneyimli orta saha ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtildi.

İlkay Gündoğan, 2016-2023 yılları arasında Manchester City'de oynamış ve İngiliz ekibinde 304 maçta 60 gol ve 38 asistlik performans sergilemişti.

2023'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya imza atan 33 yaşındaki futbolcu, Katalan temsilcisinde ise 51 maçta 5 gol attı ve 14 asist yaptı.

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