İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2023 Pazar / 14 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 110. Fransa Bisiklet Turu'nda zafer Victor Lafay'ın
Spor

110. Fransa Bisiklet Turu'nda zafer Victor Lafay'ın

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) ikinci etabını, Cofidis takımından Fransız Victor Lafay kazandı.

2 Temmuz 2023 Pazar 20:24 - Güncelleme:
110. Fransa Bisiklet Turu'nda zafer Victor Lafay'ın
ABONE OL

Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun İspanya'nın Vitoria-Gasteiz ile San Sebastian kentleri arasında yapılan 209 kilometrelik ikinci etabında Lafay, 4 saat 46 dakika 39 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Jumbo-Visma ekibinden Belçikalı Wout van Aert ikinciliği, 2020 ve 2021 yıllarının şampiyonu Sloven Tadej Pogacar (BAE Emirates) ise üçüncülüğü elde etti.

Genel klasman lideri Büyük Britanyalı Adam Yates (BAE Emirates), toplamda 9 saat 9 dakika 18 saniyelik süresiyle sarı mayoyu korudu.

Organizasyon, yarın İspanya'nın Amorebieta-Etxano ile Fransa'nın Bayonne kasabaları arasındaki 193,5 kilometrelik etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

  • Fransa Bisiklet Turu
  • Cofidis takımı
  • Victor Lafay

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.