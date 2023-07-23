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  • 110. Fransa Bisiklet Turu'nun şampiyonu Jonas Vingegaard oldu
Spor

110. Fransa Bisiklet Turu'nun şampiyonu Jonas Vingegaard oldu

110. Fransa Bisiklet Turu'nu, Jumbo-Visma takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard üst üste ikinci kez kazandı.

23 Temmuz 2023 Pazar 22:57 - Güncelleme:
110. Fransa Bisiklet Turu'nun şampiyonu Jonas Vingegaard oldu
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 21'inci ve son etabı, Saint-Quentin-en-Yvelines ile başkent Paris'teki 115,5 kilometrelik parkurda yapıldı.

Etabı 113. sırada bitiren Vingegaard, genel klasmanda 82 saat 5 dakika 42 saniyelik derecesiyle Fransa Bisiklet Turu'ndan zaferle ayrıldı.

Geçen yılki organizasyonu da zirvede tamamlayan 25 yaşındaki Danimarkalı bisikletçi, genel klasman ikincisi BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar'a 7 dakika 29 saniye fark attı. Pogacar'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Adam Yates ise üçüncülük elde etti.

Son etabı Meeus kazandı

Turun son etabında ilk sırayı, 2 saat 56 dakika 13 saniyelik süresiyle Bora-Hansgrohe takımından Belçikalı Jordi Meeus elde etti.

Alpecin-Deceuninck ekibinden yine Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Jayco-AlUla'dan Hollandalı Dylan Groenewegen üçüncü sırada etabı bitirdi.

  • Fransa Bisiklet Turu
  • Jumbo-Visma takımı
  • Jonas Vingegaard

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