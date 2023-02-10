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Spor

113 saat sonra enkazdan kurtarıldı! Arda Güler'e seslendi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da felaketin 113. saatinde enkazdan kurtarılan Mesut, Fenerbahçeli Arda Güler'e seslendi. Genç yıldız Arda Güler de Mesut'un bu çağrısını cevapsız bırakmadı. İşte detaylar...

10 Şubat 2023 Cuma 22:12 - Güncelleme:
113 saat sonra enkazdan kurtarıldı! Arda Güler'e seslendi
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Türkiye, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Adıyaman'da depremin 113. saatinde enkazdan çıkartılan Mesut isimli depremzede, Fenerbahçeli Arda Güler'e seslendi.

"Arda Güler ağabey, seni çok seviyorum." diyen Mesut, "Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Ağabey hocaya bir de söyleyin seni oynatsın. Seni oynatmıyor." dedi.

Arda Güler ise Mesut'un çağrısına, "Güzel kardeşim, sen pes etmedin, sen başardın. Mücadelen ile bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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