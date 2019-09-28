113 ülke yayınladı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan sezonun ilk derbisini dünya izledi.
- star.com.tr
Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’tan verilen bilgiye göre derbisi 113 ülkeye servis edildi ve 19 dilde canlı olarak yayınlandı. Bu arada Sarı-Kırmızılı kulübün 6 milyon TL bilet hasılatı ve 7 milyon TL de GS Store geliri olmak üzere Fener derbisinden kasasına 13 milyon TL koyacağı bildirildi.
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