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11'inci Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme yarışması olarak bilinen 11'inci Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bu sabah başladı. Şampiyona Açık Su Yüzme Yarı Maratonu ile başladı. Dünyaca ünlü sporcu Angela Maurer kadınlar kategorisinde birinci oldu.

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Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme yarışması olarak bilinen 11'inci Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bu sabah başladı. Şampiyona Açık Su Yüzme Yarı Maratonu ile başladı. Dünyaca ünlü sporcu Angela Maurer kadınlar kategorisinde birinci oldu.
 
Hapimag Sea Garden Resort’un üçüncü kez ev sahipliği yaptığı, bu yıl 11’incisi Bordum'da düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bu sabah başladı. Peugeot Açık Su Yüzme Yarı Maratonu ile başlayan şampiyonanın ilk kazananları da belli oldu. Etabı kadınlarda Açık Su Yüzme branşının kraliçesi olarak da tanınan 44 yaşındaki sporcu Angela Maurer, erkeklerde ise Şehran Kartal birinci olarak tamamladı.
 
Dolunayda yüzecekler
 
Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasındaki en kapsamlı yüzme yarışması olan Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nda 29 Ekim'e kadar sırasıyla; Jotun Açık Su Yüzme Şampiyonası 1500 metre, Hapimag 10 bin metre, Setur Marinas 4x500 metre bayrak yarışı, Işık Yolculuğu 500 metre (Gece Yüzmesi), Yapı Kredi Bankası CEO & Celebrity Swim Challenge etkinlikleri ile devam edecek. 811 yaş grubu sporcularından oluşan AquaKids grubu etkinliği ile de sona erecek.

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