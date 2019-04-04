12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Denetim Kurulu'nun başvurusunu onayladı
12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onayladı.
12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onayladı.
(TRT Spor)
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