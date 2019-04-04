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12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Denetim Kurulu'nun başvurusunu onayladı

12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onayladı.

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12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onayladı.

(TRT Spor)

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

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