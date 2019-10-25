Türk takımları; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında çıktıkları 12 maçta sadece 1 galibiyet elde edip 8 mağlubiyet aldı, 3 karşılaşmada ise berabere kaldı.

Söz konusu maçlarda Türk temsilcileri rakip fileleri 7 kez sarsarken, kendi kalelerinde ise 19 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanyol ekibi Real Madrid, Fransız temsilcisi Paris-Saint Germain ve Belçika takımı Club Brugge ile eşleşen Galatasaray, ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıktan sonra iç sahada çıktığı Paris Saint-Germain ve Real Madrid müsabakalarında mağlup olarak ilk üç haftayı gol atamadan son sırada noktaladı.

BEŞİKTAŞ PUANLA TANIŞAMAYAN TEK TÜRK TAKIMI

Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu’nda eşleştiği Slovan Bratislava ile deplasmanda, Wolverhampton ve Braga ile ise içeride karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı takım bu 3 maçta rakip ağlara 3 gol gönderirken, kalesinde 7 gol gördü ve puansız olarak ilk üç haftayı noktaladı.

TEK GALİBİYET BAŞAKŞEHİR’DEN

Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu’ndaki ilk maçında Roma deplasmanından 4-0’lık farklı bir skorla mağlup ayrıldı. İstanbul ekibi, iç sahada oynadığı Mönchengladbach ve Wolfsberg maçlarından 4 puan çıkardı ve ilk 3 haftayı ilk iki sırada noktalamayı başardı. Türk takımlarının bu sezon Avrupa gruplarında aldığı tek 3 puan, Wolsfberg karşısında 1-0’lık skorla Başakşehir’den geldi.

Avrupa kupalarındaki bir diğer Türk temsilcisi Trabzonspor ise grupta çıktığı 3 maçta yalnızca 1 beraberlik alabildi. C Grubu’nda Getafe, Basel ve Krasnodar ile çekişen bordo mavililer; Getafe ve Krasnodar’a mağlup olurken, tek puanını Basel’e karşı aldı. Trabzonspor bu 3 maçta 2 gol atarken, 5 gol de kalesinde gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DİREKT GİDİŞ RİSKE GİRİYOR

UEFA’nın ülke puanı sıralamasında Belçika, Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile kıyasıya yarışan Türkiye, bu sezonki Avrupa sonuçlarının ardından büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı.

Türkiye, puan sıralamasında mevcut durumunun gerisine düşmesi halinde, Türkiye Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak gidememe riski bulunuyor.