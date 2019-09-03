12 dev adam ABD'ye diş geçiremedi
2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, uzatmaya giden maçta ABD karşısında sahadan 93-92'lik mağlubiyetle ayrıldı.
2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, uzatmaya giden maçta ABD karşısında sahadan 93-92'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Uzatmalara giden maçta son 4 serbest atışta isabet bulamadık ve ABD'ye 93-92 kaybettik.
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