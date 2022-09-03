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Spor

12 Dev Adam, Bulgaristan'ı da yenerek 2'de 2 yaptı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 yenerek, 2'de 2 yaptı.

DHA3 Eylül 2022 Cumartesi 19:00 - Güncelleme:
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 101 - 87 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar mücadeleye Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 52-50 geride tamamladı. Özellikle 4'üncü periyotta sahaya ağırlığını koyan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçını da kazanmayı başardı.

Millilerde; Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Shane Larkin 13 sayıyla mücadele etti. Karşılaşmanın en skorer ismi ise attığı 28 sayıyla Bulgaristan'dan Aleksandar Vezenkov oldu. Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri de takip etti.

Milliler, grubundaki üçüncü maçında 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00'de ev sahibi Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

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