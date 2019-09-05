28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6948
  • 6,2963
  • 281.984
  • 100186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

12 Dev Adam, Çekya'ya karşı kader maçında | CANLI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu 3'üncü maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TÜRKİYE 35-43 ÇEKYA | İLK YARI SONA ERDİ

 

Grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan 12 Dev Adam, aynı performansı gösteren rakibini mağlup ederse 2'nci tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.

Grubundaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup eden milli takım, 2'nci karşılaşmada ise ABD'ye 93-92 mağlup olmuş, Çekya ise ABD'ye 88-67 yenildikten sonra Japonya'ya 89-76'lık üstünlük sağlamıştı.

Günün diğer karşılaşmasında ise TSİ 15.30'da ABD ile Japonya karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanacak karşılaşmalarla E Grubu mücadelesi tamamlanacak.

POTADA 991. MİLLİ SINAV

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda bugün Çekya ile kritik mücadeleye çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 991. maçı oynayacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 990 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 509'unu kazanan Türkiye, 480 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.

UFUK SARICA İLE 21. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 20 resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarıca'nın başantrenörlüğünde 11 galibiyet alan milliler, 9 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.

Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı iki karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi aldı.

DÜNYA KUPASI’NDA 36. MAÇINA ÇIKACAK

Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 36. karşılaşmasını Çekya ile yapacak.

Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 35 karşılaşmada 23 galibiyet, 12 yenilgi yaşadı.

Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu.

ÇEKYA MAÇLARI

A Milli Takım, Çekya ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adı Çekoslovakya olan rakibiyle ilk maçını 1961'de Avrupa Şampiyonası'nda oynayan milliler, bu karşılaşmayı 77-70 kazandı.

Milli takım, bu ülkeyle Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat elemelerinde olmak üzere 6 maç yaptı. Rakibine 4 kez üstünlük kuran A Milli Takım, 2 kez sahadan mağlup ayrıldı.

 Organizasyon   Maç      Sonuç

 1961 Avrupa Şampiyonası          Türkiye-Çekoslovakya  77-70

 1971 Avrupa Şampiyonası          Türkiye-Çekoslovakya  69-88

 1973 Avrupa Şampiyonası          Türkiye-Çekoslovakya  64-66

 1992 Avrupa Olimpiyat Elemeleri            Türkiye-Çekya 81-65

 1999 Avrupa Şampiyonası          Türkiye-Çekya 78-73

 2007 Avrupa Şampiyonası          Türkiye-Çekya 80-72

Trabzon kuymağına rakip! Hafif ve daha yumuşak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan S-400 açıklaması: 2020 baharında konuşlandırılacak

Rusya'dan S-400 açıklaması: 2020 baharında konuşlandırılacak

ABD milyonlarca dolar teklif etmiş!

ABD milyonlarca dolar teklif etmiş!

Ukraynalı askerlere İHA eğitimi

Ukraynalı askerlere İHA eğitimi

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

Başkan Erdoğan: Kapıları açmak zorunda kalırız

Başkan Erdoğan: Kapıları açmak zorunda kalırız

ABD'den ikiyüzlü siyaset! Sevkiyata devam ettiler

ABD'den ikiyüzlü siyaset! Sevkiyata devam ettiler

164 ülkeye ihraç edildi: Ekonomiye yüz milyonlarca dolar katkı sağladı

164 ülkeye ihraç edildi: Ekonomiye yüz milyonlarca dolar katkı sağladı

Anne ve bebeğinin ölümündeki sır perdesi aralandı

Anne ve bebeğinin ölümündeki sır perdesi aralandı
 

POPÜLER HABERLER

Pes dedirten hırsızlık

Pes dedirten hırsızlık

Çin'de ilk kez test edildi! Suyun altında kanatlarını çırparak gidiyor...

Çin'de ilk kez test edildi! Suyun altında kanatlarını çırparak gidiyor...

Dünyanın en eskilerinden! Öyle bir şey tespit edildi ki...

Dünyanın en eskilerinden! Öyle bir şey tespit edildi ki...

Ekipleri alarma geçirdi! Bodrum'da ilk kez görüldü...

Ekipleri alarma geçirdi! Bodrum'da ilk kez görüldü...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA