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Spor

12 Dev Adam grup liderliği için Ukrayna karşısında

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Ukrayna'nın karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

15 Ağustos 2023 Salı 18:53 - Güncelleme:
12 Dev Adam grup liderliği için Ukrayna karşısında
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Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnunvası'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında İzlanda'yı 99-72, ikinci maçında ise Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Grubun 3. ve son maçında Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmak istiyor.

Türkiye, Ukrayna'yı mağlup etmeyi başarırsa D Grubu'nun 2.'si, mağlup olursa D Grubu'nun 1.'si ile karşılaşacak. Yarı Final maçları 18 Ağustos Cuma günü, Final maçı ise 20 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Türkiye - Ukrayna karşılaşması bugün saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

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