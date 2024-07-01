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Spor

12 Dev Adam, İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp çalışmalarının İstanbul etabını tamamladı.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 18:02 - Güncelleme:
12 Dev Adam, İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlık kapsamında sürdürdüğü kamp çalışmalarının İstanbul etabını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, İstanbul'daki son antrenmanını başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Basketbol Gelişim Merkezi'nde yer alan Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştirdi.

İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında Filipinler'i 84-73 yenen ay-yıldızlılar, yarın Fransa'ya gidecek. Milli takım, 3 Temmuz Çarşamba günü Rouen kentinde Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, 6-7 Temmuz tarihlerinde ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Hollanda ile ev sahibi takımın yer aldığı hazırlık turnuvasına katılacak. Milliler, bu turnuvanın ardından kamp çalışmalarını noktalayacak.

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